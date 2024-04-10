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Міноборони має 211 млрд гривень відкритих авансів для закупівлі зброї

На таку суму міністерство оплатило, але ще не отримало замовлення.

Міноборони має 211 млрд гривень відкритих авансів для закупівлі зброї
Фото: Міноборони

Станом на 1 квітня 2024 року Міністерство оборони України має відкритих авансів на суму 211 мільярдів гривень для закупівлі озброєння, військової техніки та інших товарів, яких потребує українське військо. Прострочених постачань є на 37 мільярдів гривень, з яких справи на 15 мільярдів гривень перебувають в судах, на 19 мільярдів гривень – на етапі досудового врегулювання.

Як пояснили у Міноборони, відкритим аванс є тоді, коли кошти сплачено, а товар ще не поставлено. Ця сума вважається дебіторською заборгованістю постачальника перед оборонним відомством.

"Виробники працюють, постачання триває. Ми беремо цю зброю, обліковуємо, коли постання закінчиться, ми робимо фінальну оплату, і дебіторська заборгованість закривається. Тільки протягом 2024 року поставлено продукції для потреб ЗСУ та погашено дебіторської заборгованості на суму 45,3 мільярдів гривень", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Він уточнив, що загалом за поточний рік авансів на закупівлі було більше, однак за частиною з них товар вже поставлено у війська, все інше – залишається відкритими авансами. 

Проблемні питання можуть виникати у випадку, коли постачання зривається з тієї чи іншої причини. 

На початку лютого Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру здійснення оборонних закупівель, зокрема, через систему Prozorro. У системі запроваджується новий інструмент – рамкова угода, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу (ДП Міноборони “Агенція у сфері оборони”) та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

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