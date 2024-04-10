Міноборони має 211 млрд гривень відкритих авансів для закупівлі зброї

На таку суму міністерство оплатило, але ще не отримало замовлення.

Станом на 1 квітня 2024 року Міністерство оборони України має відкритих авансів на суму 211 мільярдів гривень для закупівлі озброєння, військової техніки та інших товарів, яких потребує українське військо. Прострочених постачань є на 37 мільярдів гривень, з яких справи на 15 мільярдів гривень перебувають в судах, на 19 мільярдів гривень – на етапі досудового врегулювання.

Як пояснили у Міноборони, відкритим аванс є тоді, коли кошти сплачено, а товар ще не поставлено. Ця сума вважається дебіторською заборгованістю постачальника перед оборонним відомством.

"Виробники працюють, постачання триває. Ми беремо цю зброю, обліковуємо, коли постання закінчиться, ми робимо фінальну оплату, і дебіторська заборгованість закривається. Тільки протягом 2024 року поставлено продукції для потреб ЗСУ та погашено дебіторської заборгованості на суму 45,3 мільярдів гривень", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Він уточнив, що загалом за поточний рік авансів на закупівлі було більше, однак за частиною з них товар вже поставлено у війська, все інше – залишається відкритими авансами.

Проблемні питання можуть виникати у випадку, коли постачання зривається з тієї чи іншої причини.

На початку лютого Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру здійснення оборонних закупівель, зокрема, через систему Prozorro. У системі запроваджується новий інструмент – рамкова угода, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу (ДП Міноборони “Агенція у сфері оборони”) та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.