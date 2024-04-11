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На фронт передають роботизовані турелі “ШаБля”, – Федоров

За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

На фронт передають роботизовані турелі “ШаБля”, – Федоров
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Генштаб розподілить та передасть роботизовані турелі “ШаБлі” на найгарячіші ділянки фронту. У партії – три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“ШаБля” – це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника. 

Федоров зазначив, що військові активно користуються “ШаБлею”. Роботизована турель вже воює у складі батальйону Вовки Да Вінчі, 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти називають модуль “ШаБля” “косою смерті”. 

  • На початку квітня глава Мінцифри показав, як український наземний робот-камікадзе Ratel S підірвав міст, ускладнивши логістику росіян.
  • Раніше український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.
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