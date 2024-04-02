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Глава Мінцифри показав, як український наземний робот-камікадзе Ratel S підірвав міст, ускладнивши логістику росіян

Військові використовують цього робота як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Глава Мінцифри показав, як український наземний робот-камікадзе Ratel S підірвав міст, ускладнивши логістику росіян
Робот-камікадзе Ratel S
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

“Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, – подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток”, – написав міністр.

  • Нещодавно Михайло Федоров повідомив, що наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах.
  • Раніше український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.
  • Нещодавно українські інженери розробили дистанційний комплекс для розмінування і вже випробували в реальних умовах. Мінний трал Ratel Deminer знаходить та нейтралізує протипіхотні міни.
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