Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.
“Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, – подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток”, – написав міністр.
- Нещодавно Михайло Федоров повідомив, що наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах.
- Раніше український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.
- Нещодавно українські інженери розробили дистанційний комплекс для розмінування і вже випробували в реальних умовах. Мінний трал Ratel Deminer знаходить та нейтралізує протипіхотні міни.