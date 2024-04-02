Військові використовують цього робота як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

“Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, – подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток”, – написав міністр.