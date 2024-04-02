Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше – для Сумської області

Кабінет міністрів виділив на зведення фортифікацій ще 5,6 млрд гривень. Загальна сума виділених на фортифікації коштів цього року перевищила 25 млрд гривень.

Про рішення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, найбільшу суму з цих 5,6 млрд нададуть Сумській області – 1,5 млрд гривень.

Ще 1,1 млрд – для Донецької, понад мільярд – для Запорізької, 300 млн гривень для Миколаївської та 400 млн – для Херсонської.

"Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", – прокоментував прем'єр.