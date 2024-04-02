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Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше – для Сумської області

Раніше уряд уже виділив 20 млрд гривень. 

Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше – для Сумської області
Зуби дракона по лінії фронту
Фото: Міноборони

Кабінет міністрів виділив на зведення фортифікацій ще 5,6 млрд гривень. Загальна сума виділених на фортифікації коштів цього року перевищила 25 млрд гривень.

Про рішення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, найбільшу суму з цих 5,6 млрд нададуть Сумській області – 1,5 млрд гривень.

Ще 1,1 млрд – для Донецької, понад мільярд – для Запорізької, 300 млн гривень для Миколаївської та 400 млн – для Херсонської. 

"Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", – прокоментував прем'єр.

  • Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.
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