Мінекономіки: у березні Україна експортувала товарів на $3,2 млрд

Протягом березня, за попередніми, Україна експортувала товарів на суму $3,2 млрд. Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва склав 11,8 млн тонн.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"В першому кварталі 2024 року український експорт залишався на відносно стабільному рівні, який наближається до рівня січня 2022 року – місяця, що передував широкомасштабному вторгненню. У фізичному вимірі – це близько 12 млн тонн, в грошовому – понад $3 млрд щомісячно. В березні, попередньо, експортовано товарів обсягом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд", – зазначила Юлія Свириденко.

Також у мінекономіки нагадали, що 1 березня в Лондоні оголосили про розширення Програми доступного страхування суден UNITY, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з Урядом України.

Застрахувати за програмою можна буде не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять усі невійськові вантажі, в тому числі контейнерні перевезення.

У Мінекономіки кажуть, що 90% бізнесів, які зупиняли роботу через вторгнення, знову працюють.