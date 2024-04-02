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90% бізнесів, які зупиняли роботу через вторгнення, знову працюють, - міністерка економіки

Експортні показники за березень лише трохи поступилися рекордним за час повномасштабної війни.

90% бізнесів, які зупиняли роботу через вторгнення, знову працюють, - міністерка економіки
Віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко
Фото: Facebook

Перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко під час спілкування зі спільнотою The Aspen Institute Kyiv розповіла про те, що минулоріч український ВВП зріс на 5,3%.

Цьому, за словами урядовиці, сприяли три чинники. Першим вона назвала стійкість бізнесу. 90% підприємств, які змушені були припинити роботу через вторгнення, вже відновили діяльність. У 2023 році вони сплатили 1,2 трильйона гривень податків для армії.

Підтримка міжнародних партнерів прямими бюджетними нажходженнями склала 75,4 мільйона доларів. А експорт вийшов на рекордні показники за час повномасштабної війни: у січні він сягнув позначки у 12 мільйонів тонн продукції, а у березні практично повторив цей показник - 11,8 мільйонів тонн, що у грошовому вимірі становить 3,2 мільярда доларів.

 

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