Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Із квітня зростуть мінімальні зарплати і виплати для працюючих пенсіонерів

Пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі.

Шмигаль: Із квітня зростуть мінімальні зарплати і виплати для працюючих пенсіонерів

Із 1 квітня зростають розмір мінімальної зарплати і виплати для працюючих пенсіонерів.

Про це на засіданні уряду 29 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, мінімальна зарплата зросте з 7100 до 8 тисяч гривень.

Глав уряду повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. "Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн", - сказав Шмигаль.

  • 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів. Мінімальна зарплата зросла на 6% - з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне підвищення анонсували на весну.
  • Прожитковий мінімум у січні зріс в середньому на 12% - до 2 920 грн.
  • Мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies