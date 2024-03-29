Шмигаль: Із квітня зростуть мінімальні зарплати і виплати для працюючих пенсіонерів

Пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі.

Із 1 квітня зростають розмір мінімальної зарплати і виплати для працюючих пенсіонерів.

Про це на засіданні уряду 29 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, мінімальна зарплата зросте з 7100 до 8 тисяч гривень.

Глав уряду повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. "Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн", - сказав Шмигаль.