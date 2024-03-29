Шмигаль: Із квітня зростуть мінімальні зарплати і виплати для працюючих пенсіонерів

Із 1 квітня зростають розмір мінімальної зарплати і виплати для працюючих пенсіонерів.
Про це на засіданні уряду 29 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зокрема, мінімальна зарплата зросте з 7100 до 8 тисяч гривень.
Глав уряду повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. "Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн", - сказав Шмигаль.
- 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів. Мінімальна зарплата зросла на 6% - з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне підвищення анонсували на весну.
- Прожитковий мінімум у січні зріс в середньому на 12% - до 2 920 грн.
- Мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн.