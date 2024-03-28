Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії

Держава не має резервів потужності, щоб виробляти електроенергію — це наслідки минулотижневої російської атаки на енергосистему . Покладатися доводиться лише на імпорт, і він рекордно високий. На Харківщині й Одещині електроенергію подають погодинно. Ризики віялових відключень по Україні особливо високі. Водночас у Міністерстві енергетики вважають, що ситуація під контролем.

Фото: facebook/Олексій Чернишов Відновлення електропостачання

Ситуація в регіонах

Без світла по кілька годин щодня досі залишаються споживачі щонайменше у двох областях — Харківській та Одеській. З початку тижня проблеми з електропостачанням виникали й у Дніпропетровській і Хмельницькій. Відключення запроваджують, зокрема, і через нові аварії: мережі не витримують.

У постраждалих містах потроху курсує електротранспорт. Критична інфраструктура вже повністю зі світлом, прозвітували в Укренерго. Найскладніша ситуація в Харкові: скоротити відключення електроенергії поки що не можуть — руйнування і генерації, і мереж надто значні.

«Позитивний сигнал — що вночі взагалі не запроваджували обмежень, тільки в денній зоні, коли споживання зростає, відповідно місцевим електростанціям і мережам важче впоратися з навантаженням. Очікується значне потепління вкупі з меншим споживанням на вихідних, тому сподіваємося, що графіки подачі електроенергії впродовж цих днів будуть м’якшими», — пояснив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Щоб відновити енергопостачання Харкова у звичайному режимі, потрібно ще близько двох тижнів. Але це якщо не буде нових руйнувань, підкреслили в Укренерго. І додали: ворог майже напевно прагне цього. Наприклад, об'єкти енергетики на півдні України опинилися під повторними обстрілами. Тим часом споживачі здатні допомогти енергетикам — харків'ян просять зменшити споживання.

Фото: apostrophe.ua Зруйнована ТЕЦ у Харкові

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобиться не один рік. Росіяни фактично зрівняли її із землею. Тому електроенергію місто отримує з інших регіонів. Водночас йдеться не просто про відбудову цієї теплоцентралі, а й про виготовлення унікального обладнання. А це процес тривалий і дорогий водночас.

Рекордний імпорт: поганий сигнал

Україна змушена купувати електроенергію за кордоном. Імпорт рекордний: скажімо, у вівторок, 26 березня, він сягнув понад 18 тис. МВт. Світло постачали зі Словаччини, Угорщини, Польщі й Молдови.

Власної генерації країні не вистачає через суттєві руйнування. У державній компанії «Центренерго» минулотижневу атаку назвали найпотужнішою: пошкодили одну теплову станцію. Тоді як приватна компанія «ДТЕК» повідомила, що втратила аж половину генерації.

«Уразили декілька типів генерувальних потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенерувальний об’єкт. Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці», — розповів гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Повне відродження ДніпроГЕС розтягнеться на кілька років, пояснили в Укргідроенерго. Поки що на станції демонтують понищене обладнання й перекриття. Аби бодай розібрати завали, знадобиться щонайменше тиждень. Скільки коштуватиме весь проєкт, оцінювати в уряді не беруться.

Фото: Офіс Генпрокурора Дніпровська ГЕС після атаки

«ДніпроГЕС — це близько 30 % усієї генерації Укргідроенерго. А зараз фактично українські ГЕС виробляють на половину менше електроенергії, ніж до удару. Ситуація надзвичайно складна, адже дефіцит у системі складає близько 1 ГВт. Імпортною електроенергією не можна покрити дефіцит, наприклад, у Криворізькому енерговузлі внаслідок руйнувань на підстанції Укренерго. Уся робоча генерація зараз працює на максимумі», — пояснила колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Теплові й гідроелектростанції відіграють надважливу функцію для стабільної діяльності всієї енергомережі України як маневрові потужності: коли зростає споживання світла, ТЕС і ГЕС підвищують обсяг його виробництва.

«Як вирішувати проблему дефіциту? Нам потрібна розподілена генерація, напівпікова й пікова — багато та малої потужності, розосереджені по країні. А також розвиток мереж, у тому числі низького класу напруги, аби підвищити надійність роботи системи, яку, відповідно, складніше вивести з ладу ракетними ударами», — вважає експерт з енергетики Інституту майбутнього Андріан Прокіп.

З рекордними руйнуваннями генерації виникає ще одна проблема: звідки брати кошти на відновлення? Серед варіантів — підвищити тарифи.

«Кожен удар впливає й на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення», — зауважив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фото: Міністерство енергетики України Міністр енергетики Герман Галущенко

Не планує уряд забороняти й експорт електроенергії. У Міненерго вважають: це жодним чином не вирішить проблем. До того ж продаж електрики до сусідніх країн з неділі повністю зупинився.

«Нещодавні удари були набагато влучнішими, ніж у попередні два роки. Головним полем битви в цій кривавій війні після того, як лінія фронту стабілізувалася, стає енергетика. У кого паливно-енергетичний комплекс протримається довше, той і переможе. У цьому контексті вирішальне значення мають системи ППО, РЕБ, ударні дрони, ракети, застосування санкцій на енергоресурси, а також уміння управляти енергосистемою та швидко відновлювати її», — вважає керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Чи чекати віялових відключень?

Україна більше не має резервів потужності, щоб виробляти електроенергію. Це означає, що держава зараз повністю залежна від імпорту. Ризик віялових відключень по всій країні особливо зросте влітку. Саме тоді споживання електроенергії значно вище — це сезонний фактор. Такий варіант розвитку подій не виключають, скажімо, у ДТЕК.

Водночас якщо Росія продовжить масовано бомбити українську енергетику, то обмежень варто очікувати вже в наступні тижні, вважають аналітики Центру Разумкова. І пояснення знову дуже просте: збільшити генерацію світла нема за рахунок чого, а імпорту, аби закрити потреби, може не вистачити.

Фото: znaj.ua Андріан Прокіп

«Ми дуже близькі до графіків відключень. Але запровадження відключень суттєво залежить від нас самих — чи зможемо ми відповідально споживати в пікові години. Максимально варто вирівнювати споживання протягом доби, переносячи частково на ніч, не вмикати одночасно потужних електроприладів. Але якщо вам чи вашим сусідам не вдасться зробити це, то з цим легко впораються графіки відключень: швидко, без зайвих розмов і вмовлять», — зазначив Андріан Прокіп. Водночас у Міністерстві енергетики заспокоюють споживачів. Урядовці впевнені, що наразі причин для відключень світла по всій Україні немає. Росія не досягла головної мети, бо українська мережа зберегла цілісність.

Нова тактика росіян

Росія обрала нову ціль для своїх терористичних ударів. Атаки зазнало підземне сховищ газу на заході України. Вороги пошкодили наземне обладнання, повідомили в Нафтогазі. Водночас у компанії запевнили: паливо споживачі отримують без перебоїв, ситуація стабільна.

«Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей», — підкреслив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Фото: facebook/Олексій Чернишов Голова Нафтогазу Олексій Чернишов

У Нафтогазі не озвучують, наскільки серйозно зруйнували обладнання. Відомо лише, що під час масованої атаки минулого тижня Росія спрямувала відразу кілька засобів ураження по об'єктах інфраструктури Львівщини. Це були і «шахеди», і крилаті ракети, а також «кинджали».

«Удар росіян по українських підземних сховищах газу на заході України — це в першу чергу удар по енергетичній безпеці Європи. Росія намагається відрізати європейців від наших потужних сховищ і посилити тиск на європейські газові ринки. Хтось вірив, що наявність транзиту є гарантією недоторканності нашої газотранспортної системи, але останні удари показали, що це не так. Єдина гарантія — наявність потужної ППО та невідворотність удару у відповідь по російських нафтогазових обʼєктах», — упевнений ексголова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Понад півтори сотні європейських компанії зберігають свій газ в українських сховищах. Лише за січень-лютий іноземці закачали ще 60 млн кубометрів, загалом йдеться про понад 3 млрд кубів. Україна має одні з найбільших сховищ у Європі та, попри війну, зуміла дотриматися всіх зобов'язань перед іноземними партнерами.

Фото: EPA/UPG Дашавське газосховище

Батареї стають холодними

Опалювальний сезон завершуємо дочасно. Першим про це заговорив голова правління Нафтогазу. Олексій Чернишов зазначив, що зазвичай батареї в оселях українців вимикають до 15 квітня. Але цьогоріч це можуть зробити вже до кінця березня. Утім припиняти подачу тепла до квартир — це повноваження місцевої влади.

«Після останнього удару по газовій інфраструктурі нам необхідно щонайшвидше знизити споживання газу й перейти в режим, коли видобуток українського газу повністю компенсує споживання. Тому скорочення споживання газу для тепло- та електрогенерації допоможе перевести систему в режим закачування й почати відновлення зруйнованої інфраструктури підземних сховищ», — пояснила Ольга Буславець.

Передчасному завершенню опалювального сезону сприяє і погода. Адже команду на вимкнення батарей місцева влада може віддати, лише якщо середньодобова температура не буде нижчою за +8°C. Причому триматися такий показник тепла повинен принаймні три дні поспіль.

Понад два десятки міст уже вимкнули батареї. Опалювальний сезон завершили, зокрема, у Миколаєві та Херсоні. Вимкнули тепло й у квартирах харків'ян: але причина цього не лише тепла погода, а й дефіцит електроенергії. Київ почне відключати будівлі від опалення вже цього тижня.