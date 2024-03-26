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Регулятори України й Литви співпрацюватимуть у сфері регулювання енергетики і водопостачання

Із представниками Молдови обговорили оптимізацію тарифу ГТС Молдови для підвищення привабливості імпорту газу до українських газосховищ через молдовську територію.

Регулятори України й Литви співпрацюватимуть у сфері регулювання енергетики і водопостачання
Зустріч представників регуляторів України, Литви і Молдови у сфері регулювання енергетики і водопостачання
Фото: НКРЕКП

У Вільнюсі регулятори України і Литви підписали Меморандум про партнерство у сфері регулювання енергетики та водопостачання.

Про це повідомила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У Меморандумі задекларували прагнення сприяти розвитку регулювання та просувати конкурентне середовище у сферах енергетики та водопостачання України і Литви. Сторони домовились попереджати заходи, які спричиняють викривлення або обмеження конкуренції на ринках.

Документ також передбачає поглиблення співпраці між НКРЕКП та Національною радою регулювання енергетики Литовської Республіки (NERC) через підтримку і впровадження спільних заходів, обмін інформацією та досвідом.

На зустрічі делегацій регуляторів долучилися представники Молдови. Сторони обговорили оптимізацію тарифу ГТС Молдови для підвищення привабливості імпорту газу до українських газосховищ через Молдову та, потенційно, через Трансбалканський коридор.

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