Президентка Молдови назвала російську атаку по Україні огидною

Вона сказала, що підтримка України ніколи не була такою актуальною.

Президентка Молдови Мая Санду назвала сьогоднішню російську атаку по Україні огидною.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

"Київ і вся Україна зіткнулися з черговою нічною російською авіацією — третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти мирного населення та критичної інфраструктури є огидними", – зазначила Санду.

Вона додала, що підтримка України ніколи не була такою актуальною.

Kyiv and all of Ukraine faced another night of Russian air attacks — the third massive assault this week. Such inhumane actions against civilians and critical infrastructure are heinous.



Supporting Ukraine has never been more urgent. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2024