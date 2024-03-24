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Президентка Молдови назвала російську атаку по Україні огидною

Вона сказала, що підтримка України ніколи не була такою актуальною.

Президентка Молдови назвала російську атаку по Україні огидною
Фото: EPA

Президентка Молдови Мая Санду назвала сьогоднішню російську атаку по Україні огидною.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

"Київ і вся Україна зіткнулися з черговою нічною російською авіацією — третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти мирного населення та критичної інфраструктури є огидними", – зазначила Санду.

Вона додала, що підтримка України ніколи не була такою актуальною.

  • У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації та 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
  • В результаті знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.
  • Зокрема, під час чергової повітряної атаки Росія спрямувала більшу частину ракет на захід України. Найбільше ворог цілив в енергооб'єкти Львівщини. 
  • На атаку відреагувала Посол США Бріджит Брінк, заявивши, що Росія продовжує невибіркові запуски безпілотників і ракет, не звертаючи уваги на мільйони мирних жителів.
  • Одна із ракет на 39 секунд потрапила у повітряний простір Польщі. Тому Польща вимагатиме від РФ пояснень.  там заявили, що засуджують всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.
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