Президентка Молдови назвала російську атаку по Україні огидною

Президентка Молдови Мая Санду назвала сьогоднішню російську атаку по Україні огидною.
Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).
"Київ і вся Україна зіткнулися з черговою нічною російською авіацією — третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти мирного населення та критичної інфраструктури є огидними", – зазначила Санду.
Вона додала, що підтримка України ніколи не була такою актуальною.
Kyiv and all of Ukraine faced another night of Russian air attacks — the third massive assault this week. Such inhumane actions against civilians and critical infrastructure are heinous.— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2024
Supporting Ukraine has never been more urgent.
- У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації та 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
- В результаті знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.
- Зокрема, під час чергової повітряної атаки Росія спрямувала більшу частину ракет на захід України. Найбільше ворог цілив в енергооб'єкти Львівщини.
- На атаку відреагувала Посол США Бріджит Брінк, заявивши, що Росія продовжує невибіркові запуски безпілотників і ракет, не звертаючи уваги на мільйони мирних жителів.
- Одна із ракет на 39 секунд потрапила у повітряний простір Польщі. Тому Польща вимагатиме від РФ пояснень. там заявили, що засуджують всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.