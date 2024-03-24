Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову російську атаку по Україні

Росія продовжує невибіркові запуски ракет та безпілотників по містах України, створюючи загрозу для мільйонів українців.
Про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала у соцмережі Х, коментуючи ранкову російську ракетну атаку на Київ.
"Вже третій передсвітанковий ранок цього тижня по всій Україні оголошено повітряну тривогу та рекомендовано шукати укриття. Росія продовжує невибіркові запуски безпілотників і ракет, не звертаючи уваги на мільйони мирних жителів і порушуючи міжнародне право", - написала пані посол.
- Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА по енергоінфраструктурі у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.