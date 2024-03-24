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Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову російську атаку по Україні

Росія продовжує невибіркові запуски безпілотників і ракет, не звертаючи уваги на мільйони мирних жителів.

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову російську атаку по Україні
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

Росія продовжує невибіркові запуски ракет та безпілотників по містах України, створюючи загрозу для мільйонів українців.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала у соцмережі Х, коментуючи ранкову російську ракетну атаку на Київ.

"Вже третій передсвітанковий ранок цього тижня по всій Україні оголошено повітряну тривогу та рекомендовано шукати укриття. Росія продовжує невибіркові запуски безпілотників і ракет, не звертаючи уваги на мільйони мирних жителів і порушуючи міжнародне право", - написала пані посол. 

  • Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА по енергоінфраструктурі у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях. 
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