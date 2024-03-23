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США виділили на цей рік 228 млн доларів військової допомоги країнам Балтії

Підтримка США трохи вища, ніж минулого року, зазначили у Міноборони Естонії.

США виділили на цей рік 228 млн доларів військової допомоги країнам Балтії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Фото: err.ee

Конгрес США прийняв законопроєкт, який передбачає виділення 228 мільйонів доларів військової та оборонної допомоги Естонії, Латвії та Литві цього року в рамках Балтійської ініціативи з безпеки, повідомляє AP із посиланням на представників Міноборони Естонії.

Законодавство про фінансування уряду США включає військову допомогу трьом балтійським країнам, які є членами НАТО та сусідами Росії, і це було схвалено законодавцями в п’ятницю.

“Підтримка з боку США суттєво допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури та потенціалу”, – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. 

Він додав, що підтримка трохи вища, ніж минулого року.

“Це (фінансова допомога) надсилає чіткий сигнал про те, що США, найбільший союзник в НАТО, віддані безпеці та стабільності нашого регіону”, – сказав він.

Створена в 2020 році Балтійська безпекова ініціатива (BSI) – це проєкт, за допомогою якого Міністерство оборони США підтримує розвиток військового потенціалу та оперативної сумісності збройних сил Естонії, Латвії та Литви.

Міністерство оборони Естонії повідомило, що фінансування США зосереджено на розвитку протиповітряної оборони, обізнаності про морську обстановку та сухопутних сил у країнах Балтії, повідомило міністерство оборони Естонії, додавши, що в рамках BSI трьом країнам у 2023 році було виділено 225 мільйонів доларів на допомогу.

У грудні Сполучені Штати та країни Балтії узгодили п’ятирічний план оборонного співробітництва, який має спрямувати відносини співпраці в галузі оборони та національної безпеки між країнами до 2028 року.

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