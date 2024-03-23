Заява Путіна про “вікно” в Україні для підозрюваних у теракті “не витримує жодної критики”, − Юсов

“Для цього не треба бути експертом з питань безпеки".

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Заява Путіна, що українська сторона "готувала вікно" для того, щоб підозрювані у теракті у Підмосков'ї могли перетнути державний кордон, “не витримує жодної критики”.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише Суспільне.

“Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками”, − сказав Юсов.

Він додав, що ймовірно, що надалі з боку Росії буде “нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод”.

Путін заявив, що всіх чотирьох виконавців теракту затримали, коли вони намагалися втекти й рухалися у бік України. Лідер окупантів додав, що нападники діяли як нацисти, “задумали влаштувати показову страту, криваву акцію залякування”.