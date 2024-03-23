Заява Путіна про “вікно” в Україні для підозрюваних у теракті “не витримує жодної критики”, − Юсов

Заява Путіна, що українська сторона "готувала вікно" для того, щоб підозрювані у теракті у Підмосков'ї могли перетнути державний кордон, “не витримує жодної критики”.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише Суспільне.
“Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками”, − сказав Юсов.
Він додав, що ймовірно, що надалі з боку Росії буде “нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод”.
Путін заявив, що всіх чотирьох виконавців теракту затримали, коли вони намагалися втекти й рухалися у бік України. Лідер окупантів додав, що нападники діяли як нацисти, “задумали влаштувати показову страту, криваву акцію залякування”.
- Кількість жертв стрілянини у Підмосков'ї зросла до 133. Госпіталізовано більше 100 постраждалих, 60 із них − у важкомустані.
- BBC написало з посиланням на джерела, що заява "Ісласької держави" про взяття на себе відповідальності за теракт відповідає дійсності. У розвідці стверджують, що про намір ІДІЛ атакувати Росію було відомо ще з листопада минулого року.
- МЗС України відкинуло звинувачення російських чиновників у причетності нашої країни до стрілянини в Підмосков'ї.
- Ще 9 березня в посольстві США в Росії попереджали про неминучий напад екстремістів на Москву і закликали своїх громадян виїхати з російської території.