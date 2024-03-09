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У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"

США, Британія, Канада, Південна Корея та Латвія також закликали своїх громадян обмежити поїздки до Росії, а також тих, хто на території РФ, виїхати за межі країни. 

У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
Фото: EPA/UPG

Посольство США в Росії попередило, що "екстремісти" планують теракт у Москві, через кілька годин після того, як російські спецслужби заявили, зірвали запланований обстріл синагоги терористами "Ісламської держави", пише Reuters.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають плани нападу на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід рекомендувати уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", – йдеться в повідомленні на сайті посольства Сполучених Штатів у Росії.

Це повідомлення посольство США оприлюднило за кілька годин після того, як ФСБ заявила, що зірвала напад на синагогу в Москві, який нібито здійснив осередок угруповання "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Досі залишається незрозумілим чи пов’язані ці дві заяви між собою.

Слідом за США, Британія, Канада, Південна Корея та Латвія також закликали своїх громадян обмежити поїздки до Росії, а також тих, хто на території РФ, виїхати за межі країни. 

Рекомендації Сполучених Штатів щодо подорожей до Росії мають рівень 4 – "Не подорожувати".

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