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Розчарування для уфологів: Пентагон заперечив контакти з НЛО

Усі випадки буцімто спостережень за дивними об'єктами в небі в 1950-60-х роках насправді були секретними військовими розробками.

Розчарування для уфологів: Пентагон заперечив контакти з НЛО
Проєкт NASA, який могли сприймати як НЛО
Фото: BBC

В уряді США офіційно заявили, що не фіксували жодних контактів з позаземними формами життя чи об'єктами в небі, які б не мали логічного земного пояснення.

Як передає BBC, відповідний звіт Пентагон надіслав Конгресу США. Усі випадки нібито фіксації НЛО, які у 50-60-ті роки минулого століття носили регулярний характер і відобразилися у масовій культурі, насправді були випробуваннями секретних військових проєктів.

Необхідність у подібному звіті виникла після того, як колишній співробітник розвідки Девід Груш під присягою повідомив комітету Конгресу, що уряд Сполучених Штатів приховує рештки прибульців та космічних апаратів. Його свідчення нібито базувалися на документах та записах. 

Згідно з опитуваннями, 40% американців переконані, що на Землю прилітали НЛО. Співробітники Пентагону визнають, що переконати їх у зворотному "буде складно".

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