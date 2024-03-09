Швеція та Канада відновлюють фінансування Агентства ООН у справах палестинських біженців

Перший внесок Швеції становитиме 200 мільйонів шведських крон (20 мільйонів доларів).

Уряд Швеції повідомив, що країна відновлює допомогу агентству ООН для палестинських біженців (UNRWA), яке має фінансові труднощі. Зокрема, вже є рішення щодо першого внеску на суму 200 мільйонів шведських крон (20 мільйонів доларів).Про це йдеться у повідомленні Times of Israel і на сайті міністерства імміграції Канади.

"Уряд виділив 400 мільйонів крон для UNRWA до 2024 року. Сьогоднішнє рішення стосується першого платежу в розмірі 200 мільйонів крон", – зазначили у шведському уряді.

Також у заяві йдеться про те, що для розблокування допомоги UNRWA погодився "дозволити контроль, незалежний аудит витрат, посилити внутрішній нагляд і додатковий контроль за персоналом".

Швеція пішла на цей крок після того, як Європейська комісія на початку цього місяця заявила, що виділить 50 мільйонів євро на фінансування UNRWA.

Також про відновлення фінансової підтримкиАгентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) заявила Канада.

"Канада припиняє дію тимчасової паузи на фінансування UNRWA. Агентство відіграє ключову роль у Газі, забезпечуючи понад 2 млн людей гуманітарною допомогою, на додачу до підтримки 4 млн людей іншими операціями деінде в регіоні. Інші організації також покладаються на досвід та інфраструктуру UNRWA для доставки гуманітарної допомоги до Гази", – йдеться у заяві.

Також Канада заявила, що не пропустила жодного планового платежу до бюджету UNRWA протягом тимчасової паузи. "Гарантування того, що запланований внесок Канади буде перераховано, допоможе запобігти неминучому краху цієї важливої організації", – зазначили у відомстві.