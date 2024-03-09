Швеція та Канада відновлюють фінансування Агентства ООН у справах палестинських біженців

Уряд Швеції повідомив, що країна відновлює допомогу агентству ООН для палестинських біженців (UNRWA), яке має фінансові труднощі. Зокрема, вже є рішення щодо першого внеску на суму 200 мільйонів шведських крон (20 мільйонів доларів).Про це йдеться у повідомленні Times of Israel і на сайті міністерства імміграції Канади.
"Уряд виділив 400 мільйонів крон для UNRWA до 2024 року. Сьогоднішнє рішення стосується першого платежу в розмірі 200 мільйонів крон", – зазначили у шведському уряді.
Також у заяві йдеться про те, що для розблокування допомоги UNRWA погодився "дозволити контроль, незалежний аудит витрат, посилити внутрішній нагляд і додатковий контроль за персоналом".
Швеція пішла на цей крок після того, як Європейська комісія на початку цього місяця заявила, що виділить 50 мільйонів євро на фінансування UNRWA.
Також про відновлення фінансової підтримкиАгентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) заявила Канада.
"Канада припиняє дію тимчасової паузи на фінансування UNRWA. Агентство відіграє ключову роль у Газі, забезпечуючи понад 2 млн людей гуманітарною допомогою, на додачу до підтримки 4 млн людей іншими операціями деінде в регіоні. Інші організації також покладаються на досвід та інфраструктуру UNRWA для доставки гуманітарної допомоги до Гази", – йдеться у заяві.
Також Канада заявила, що не пропустила жодного планового платежу до бюджету UNRWA протягом тимчасової паузи. "Гарантування того, що запланований внесок Канади буде перераховано, допоможе запобігти неминучому краху цієї важливої організації", – зазначили у відомстві.
- У січні цього року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ініціює перевірку інформації про участь окремих співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
- 27 січня Велика Британія, Італія, Нідерланди та Фінляндія, Сполучені Штати, Австралія і Канади призупинили фінансування агентства на період розслідування.
- Напередодні UNRWA заявило, що отримало від Ізраїлю докази ймовірної причетності 12 співробітників до атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїлю у жовтні 2023 року. В Агентстві ухвалили негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування.
- Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го UNRWA надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.