Німеччина та Канада куплять у США 17 літаків-розвідників Poseidon на $3,4 млрд

P-8A Poseidon на авіашоу у Дубаї

Котракт на постачання літаків морського патрулювання P-8A Poseidon Німеччині та Канаді уклало міністерство оборони США із компанією Boeing. Сума контракту складає $3,4 млрд.

Про це йдеться у звіті Пентагону, повідомляє АрміяInform.

"Корпорація Boeing отримала контракт за фіксованою ціною $3 407 940 833 для закупівлі та поставки 17 багатоцільових морських повітряних суден P-8A", – йдеться в публікації.

Зокрема, 14 літаків Boeing P-8A Poseidon доставлять Канаді, ще три направлять до Німеччини. Також до угоди включено проведення супутніх інженерних робіт. Повне виконання замовлення очікується у березні 2028.

Більшість виробничих потужностей (98%) буде задіяна в Сіетлі, штат Вашингтон, а також на низці підприємств у Каліфорнії, Аризоні та Алабамі.

Підрядником є командування військово-морських авіаційних систем Патаксент-Рівер, штат Меріленд. Boeing також розробить софт для систем навчання льотних екіпажів та технічного обслуговування винищувачів F/A-18E та літаків EA-18G для Австралії.

Цей котракт є частиною стратегії США щодо зміцнення співпраці з союзниками по НАТО щодо безпеки в Атлантичному та Тихоокеанському регіонах, а постачання літаків P-8A Poseidon сприяє підвищенню здатності Канади та Німеччини до протидії загрозам.

Перший P-8A для Канади має надійти у 2026. При цьому всі патрульні літаки, як очікується, будуть доставлені до осені 2027. Повна оперативна готовність усіх канадських Poseidon очікується до 2033.

Своєю чергою після початкової закупівлі п’яти P-8A Poseidon у червні 2021 року Німеччина у листопаді 2023 вирішила замовити ще три додаткові патрульні літаки, щоб загальна кількість P-8 для ВМС Німеччини досягла восьми. Перший літак буде доставлений у 2025.

Крім того, німецька промисловість є важливим партнером програми P-8A Poseidon. У Німеччині Boeing співпрацює з ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH і Lufthansa Technik для забезпечення системної інтеграції, навчання та підтримки нових літаків.

На кінець 2023 Німеччина мала п’ять таких літаків, а для Канади це будуть перші авіалайнери цієї моделі.

Найбільше подібних машин у США, 100 літаків, ще 28 – у виробництві.

Що це за літак: P-8A Poseidon