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У неділю Португалія обере парламент, у виборах бере участь колишній футбольний коментатор Вентура

Виборці або вирішать залишитися з керівними зараз соціалістами, аби приєднаються до "течії правих".

У неділю в Португалії відбудуться парламентські вибори після раптової відставки прем’єр-міністра Антоніу Кошти у листопаді, пише Bloomberg.

Це дасть виборцям шанс або залишитися з соціалістами, або вибрати зміни та приєднатися до правих – тенденція, яка спостерігається у всій Європі, зазначає видання.

Кошта залишив посаду після того, як країну сколихнули новини про поліцейські рейди на урядові будівлі та розслідування ймовірної торгівлі впливом.

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“Навіть якщо соціалісти під керівництвом нового лідера Педро Нуну Сантуса збережуть владу, вони, ймовірно, будуть у слабшій позиції без абсолютної більшості. Їхнім головним суперником є правоцентристська коаліція “Демократичний альянс”, що складається з Соціал-демократичної партії й меншої Партії соціально-демократичного центру”, − зазначає видання.

Лідер Соціалістичної партії Португалії Педро Нуну Сантус
Фото: EPA/UPG
Лідер Соціалістичної партії Португалії Педро Нуну Сантус

Окрім того, у Португалії зараз велика увага приділяється ультраправій партії “Chega” (Досить) під керівництвом колишнього податкового інспектора та телевізійного футбольного коментатора Андре Вентури, яка швидко набрала популярності й “хоче стати королем після виборів”. На виборах 2022 року партія “Chega” посіла третє місце, з того часу її підтримка зросла з 7 до 17%. 

Зазначимо, правоцентристський лідер виключив будь-яку угоду з партією Вентури.

Лідер ультраправої партії “Chega” у Португалії Андре Вентура
Фото: EPA/UPG
Лідер ультраправої партії “Chega” у Португалії Андре Вентура

Одне з останніх опитувань показало, що у перегонах на 6% лідирує “Демократичний альянс”. Однак жодна політична сила не має достатньої підтримки самостійно, щоб отримати абсолютну більшість. Це означає, що в Португалії може залишитися уряд меншості, який покладається на підтримку менших партій, які, зі свого боку, можуть домагатися великих поступок в обмін на підтримку ключових заходів, таких як бюджет.

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