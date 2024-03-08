У неділю Португалія обере парламент, у виборах бере участь колишній футбольний коментатор Вентура

Виборці або вирішать залишитися з керівними зараз соціалістами, аби приєднаються до "течії правих".

У неділю в Португалії відбудуться парламентські вибори після раптової відставки прем’єр-міністра Антоніу Кошти у листопаді, пише Bloomberg.

Це дасть виборцям шанс або залишитися з соціалістами, або вибрати зміни та приєднатися до правих – тенденція, яка спостерігається у всій Європі, зазначає видання.

Кошта залишив посаду після того, як країну сколихнули новини про поліцейські рейди на урядові будівлі та розслідування ймовірної торгівлі впливом.

“Навіть якщо соціалісти під керівництвом нового лідера Педро Нуну Сантуса збережуть владу, вони, ймовірно, будуть у слабшій позиції без абсолютної більшості. Їхнім головним суперником є правоцентристська коаліція “Демократичний альянс”, що складається з Соціал-демократичної партії й меншої Партії соціально-демократичного центру”, − зазначає видання.

Фото: EPA/UPG Лідер Соціалістичної партії Португалії Педро Нуну Сантус

Окрім того, у Португалії зараз велика увага приділяється ультраправій партії “Chega” (Досить) під керівництвом колишнього податкового інспектора та телевізійного футбольного коментатора Андре Вентури, яка швидко набрала популярності й “хоче стати королем після виборів”. На виборах 2022 року партія “Chega” посіла третє місце, з того часу її підтримка зросла з 7 до 17%.

Зазначимо, правоцентристський лідер виключив будь-яку угоду з партією Вентури.

Фото: EPA/UPG Лідер ультраправої партії “Chega” у Португалії Андре Вентура

Одне з останніх опитувань показало, що у перегонах на 6% лідирує “Демократичний альянс”. Однак жодна політична сила не має достатньої підтримки самостійно, щоб отримати абсолютну більшість. Це означає, що в Португалії може залишитися уряд меншості, який покладається на підтримку менших партій, які, зі свого боку, можуть домагатися великих поступок в обмін на підтримку ключових заходів, таких як бюджет.