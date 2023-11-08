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Прем'єр-міністр Португалії подав у відставку через корупційний скандал

Справа стосується концесій, наданих на літієві рудники. Кошта не є підозрюваним, але він вважає, що розслідування несумісне з перебуванням на посаді. 

Прем'єр-міністр Португалії подав у відставку через корупційний скандал
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку після того, як слідчі обшукали його офіційну резиденцію в рамках розслідування про корупцію.

Про це пише BBC.

За його словами, він не є підозрюваним, але він вважає, що розслідування несумісне з перебуванням на посаді. Прокурори заявили у вівторок, що розслідують концесії, надані на літієві рудники та виробництво водню.

Було видано ордери на затримання п'ятьох людей, зокрема голову адміністрації Кости Вітора Ескаріа. Газета Público повідомила, що Ескаріа затримали.

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Тим часом міністру інфраструктури Жоау Галамбе були пред'явлені обвинувачення в рамках розслідування енергетичних угод.

“Гідність функцій прем'єр-міністра несумісна з жодними підозрами в його чесності, його хорошій поведінці і тим більше з підозрами у скоєнні будь-якого злочину”, − заявив прем'єр-міністр у телезверненні у вівторок.Коста розповів, що розслідування про корупцію застало його зненацька, але пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями.

“Немає жодної незаконної дії, яка б обтяжувала моє сумління, або навіть будь-якої дії, яка заслуговує на осуд”, − додав він.

Президент Марсело Ребелу ді Соза заявив, що прийняв відставку прем'єр-міністра і скликав політичні партії для консультацій у середу.

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