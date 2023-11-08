Прем'єр-міністр Португалії подав у відставку через корупційний скандал

Справа стосується концесій, наданих на літієві рудники. Кошта не є підозрюваним, але він вважає, що розслідування несумісне з перебуванням на посаді.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку після того, як слідчі обшукали його офіційну резиденцію в рамках розслідування про корупцію.

Про це пише BBC.

За його словами, він не є підозрюваним, але він вважає, що розслідування несумісне з перебуванням на посаді. Прокурори заявили у вівторок, що розслідують концесії, надані на літієві рудники та виробництво водню.

Було видано ордери на затримання п'ятьох людей, зокрема голову адміністрації Кости Вітора Ескаріа. Газета Público повідомила, що Ескаріа затримали.

Тим часом міністру інфраструктури Жоау Галамбе були пред'явлені обвинувачення в рамках розслідування енергетичних угод.

“Гідність функцій прем'єр-міністра несумісна з жодними підозрами в його чесності, його хорошій поведінці і тим більше з підозрами у скоєнні будь-якого злочину”, − заявив прем'єр-міністр у телезверненні у вівторок.Коста розповів, що розслідування про корупцію застало його зненацька, але пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями.

“Немає жодної незаконної дії, яка б обтяжувала моє сумління, або навіть будь-якої дії, яка заслуговує на осуд”, − додав він.

Президент Марсело Ребелу ді Соза заявив, що прийняв відставку прем'єр-міністра і скликав політичні партії для консультацій у середу.