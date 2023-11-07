Ексзаступник гендиректора державного СхідГЗК отримав підозру у зловживанні зі збитками 1,5 млн грн

Слідство стверджує, що експосадовець у березні 2021 року уклав договір із приватною фірмою із цінами, що значно перевищують ринкові.

Колишньому заступнику генерального директора гірничо-збагачувального комбінату повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2021 року ексзаступник гендиректора ГЗК, який належить державі, діючи в інтересах приватного товариства, уклав з ним договір на поставку продукції за цінами, що значно перевищують ринкові.

При цьому він достовірно знав, що раніше був укладений договір державним підприємством на поставку цієї ж товарної продукції за ринковими цінами.

Такі дії підозрюваного призвели до завдання державі майже 1,5 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Зі свого боку, Управління СБ України в Кіровоградській області заявило про викриття керівництва державного підприємства «Схід ГЗК» на розкраданні державних коштів на півтора мільйони гривень

“СБУ в Кіровоградській області викрила на протиправній діяльності посадовців керівної ланки державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», які здійснювали закупівлю відходів металургійного шлаку для потреб ДП «СхідГЗК» за завищеними цінами, що призвело до завдання тяжких наслідків державним інтересам”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДП «СхідГЗК» є найбільшим в Європі та єдиним в Україні підприємством, що здійснює видобуток уранової руди та виробництво концентрату природного урану, які в подальшому використовуються для виробництва ядерного палива для забезпечення діяльності АЕС України.

В ході слідства також встановлено, що головний постачальник металургійного шлаку, який використовується для забезпечення діяльності шахт підприємства ДП «Схід ГЗК», є очільником одного з вітчизняних підприємств, який наразі знаходиться під арештом за звинуваченням у дезертирстві (ст. 407 ККУ).

За результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджено факт завдання матеріальних збитків ДП «СхідГЗК» на суму півтора мільйона грн. внаслідок запровадження вищевказаного протиправного механізму.

Співробітники СБУ повідомили про підозру колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП «СхідГЗК» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагадаємо, влітку 2020 року екснардепа Мартиненка у Швейцарії засудили до 28 місяців в'язниці. Український політик і його спільник визнані винними у відмиванні грошей.

Зазначимо, колишнього депутата Ради Миколу Мартиненка підозрювали в організації двох схем з розкрадання 6,4 млн євро в НАЕК "Енергоатом" і 17,2 млн доларів на СхідГЗК.