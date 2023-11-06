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Ексочільник “Укроборонпрому” Романов заснував у США завод з виробництва бруківки, - ЗМІ

Роман Романов очолював “Укроборонпром” в 2014-2018 роках.

Ексочільник “Укроборонпрому” Романов заснував у США завод з виробництва бруківки, - ЗМІ
Роман Романов
Фото: ТСН

Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов заснував завод з виробництва бруківки у США. 

Про це повідомляє Forbes Україна.

"Неподалік від лижного курорту Поконо, за понад 100 км від Нью-Йорка, четверо українців заснували індустріальний парк Pocono Industrial. У липні на території кластера запрацював перший резидент – завод із виробництва бруківки", – йдеться у повідомленні. 

Ділянку площею 22 га на кордоні Пенсильванії та Нью-Йорка Роман Романов з партнерами придбали за 1,25 млн доларів. Неподалік від неї є поклади щебеню, який використовується у виробництві бруківки.

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Проєктна вартість будівництва заводу Orange Pavers становить 15 млн доларів, з них підприємці інвестували 3 млн доларів власних коштів, а ще 12 млн доларів залучили в Dime Bank за програмою Small Business Administration.

Завод виробляє 4,8 тис. кв. м бруківки за зміну. Спочатку на заводі працюватиме до 70 робітників, згодом їхня кількість збільшиться до 250 осіб.

Роман Романов в Orange Pavers відповідає за виробничі процеси. 

Гендиректором заводу є співзасновник Build Now NYC і Pennsylvania Properties Віктор Колесник.

Звʼязками з органами влади, оформленням документації займається Євген Лисий, а фінансами - Євген Чернецький, засновник будівельної компанії "Контактінвест".

Роман Романов очолював “Укроборонпром” в 2014-2018 роках.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" у межах корпоратизації реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість".

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