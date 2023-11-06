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Міненерго і американська асоціація розвиватимуть водневу енергетику в Україні

Сторони підписали відповідний меморандум.

Міненерго і американська асоціація розвиватимуть водневу енергетику в Україні
Фото: Міненергетики

Міністерство енергетики України і Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США (The Fuel Cell and Hydrogen Energy Association - FCHEA) уклали меморандум про створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Договір підписали у Вашингтоні міністр енергетики Герман Галущенко і президент FCHEA Франк Волак.

Американські партнери висловили готовність ділитися досягненнями у водневих технологіях і прийняти на стажування 10 українських експертів.

Серед напрямів партнерства, передбаченими у меморандумі, - обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики і знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань, а також співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів і стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.

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Нагадаємо, торік Україна та Німеччина домовилися про роботу над спільними проєктами у сфері водневої енергетики.

До цього німецьке видання Handelsblatt написало, що США заохочують Німеччину допомогти Україні модернізувати газотранспортну систему і переобладнати її для майбутнього транспортування водню.

Водночас колишній очільник правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у інтервʼю LB.ua говорив, що запропонована Німеччиною ідея модернізувати українську ГТС для цього можлива за умови, що його частка не перевищує 17-20%. Однак поки модель споживання суміші метану і водню не виглядає комерційно доцільною.

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