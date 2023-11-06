Так що ж таке корупція? Корупція - це наслідок неправильно побудованої системи, а боротися з наслідками можна вічно, якщо не усунути причини. У чому ж причини - спитаєте ви? А причини у двох складових - це занадто велика зарегульованість податкового законодавства та подвійне тлумачення законів учасниками відносин. Спочатку прогалину допускають законодавці, потім законом користуються податківці, а бізнес читає текст по-своєму. Чи не краще було б все спростити до мінімуму? У чому полягає таке спрощення? По-перше, забрати функцію контролю за податками від ДПС взагалі і передати банкам. По-друге, зробити податок з обороту (і найголовніше - чим більший оборот, тим менший податок, щоб стимулювати бізнес уникати використання готівки і тримати кошти в банку для обігу через розрахункові рахунки). У кінці місяця банк, маючи шкалу, за якою протягом місяця резервує кошти на рахунку для сплати податку, просто перераховує їх до бюджету. З іншого боку поставити "меч" для бізнесу - у разі використання готівки і не пробивання чеку (ухилення від декларування оборотів), на такого підприємця накладатиметься штраф такого розміру, що підприємець сам переведе всі розрахунки у безготівкову форму.
Таким чином, вбиватимуться три зайці:
1) усі учасники відносин зацікавлені у збільшенні оборотів, тому що це буде призводити до зменшення податкової ставки для нього;
2) банківська система наповниться грошима, якими можна кредитувати економіку;
3) ліквідується армія чиновників, які фактично вичавлюють талановитих і розумних людей з України;
4) знищуються причини (підґрунтя) корупції - зарегульованість і подвійне трактування законів.
Для перевірки цієї ідеї не обов'язково залучати всю країну, а можна спробувати такий принцип у невеличкому регіоні. Якщо це дасть позитивний відгук, тоді переходити до масштабування. Час покаже - усе одно ми до цього прийдемо, все залежить тільки від того, через який біль.