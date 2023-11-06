Податкова система будь-якої країни - це основа основ розвитку держави, її процвітання, благополуччя її громадян, сили та обороноздатності. І від того, як вона побудована, як врегульована, і головне - як зарегульована, залежить, до якого типу країни належить держава: розвинута, країна, що розвивається, або країна так званого третього світу. І можна багато проводити аналіз розвитку економіки країни і розвитку (збагачення) керівників органів ДПС, щоб побачити обернено пропорційну залежність, а саме: чим більше зарегульована податкова система, тим повільніше розвивається економіка і тим швидше збагачуються чиновники. Кожен раз будь-який керівник, який очолює уряд чи ДПС, каже, що він голову положить на шляху боротьби з корупцією, і все зробить заради її знищення. Але тенденція розвитку економіки і міграція з України талановитих підприємців показують дещо іншу картину. Кожен чиновник, яким би він не був - компетентним чи некомпетентним - проводить експерименти з економікою всієї країни, потім його наступник каже, що попередник помилився і т.д. - і ось замкнене коло аж до сьогоднішнього дня.

Фото: npu.gov.ua

Так що ж таке корупція? Корупція - це наслідок неправильно побудованої системи, а боротися з наслідками можна вічно, якщо не усунути причини. У чому ж причини - спитаєте ви? А причини у двох складових - це занадто велика зарегульованість податкового законодавства та подвійне тлумачення законів учасниками відносин. Спочатку прогалину допускають законодавці, потім законом користуються податківці, а бізнес читає текст по-своєму. Чи не краще було б все спростити до мінімуму? У чому полягає таке спрощення? По-перше, забрати функцію контролю за податками від ДПС взагалі і передати банкам. По-друге, зробити податок з обороту (і найголовніше - чим більший оборот, тим менший податок, щоб стимулювати бізнес уникати використання готівки і тримати кошти в банку для обігу через розрахункові рахунки). У кінці місяця банк, маючи шкалу, за якою протягом місяця резервує кошти на рахунку для сплати податку, просто перераховує їх до бюджету. З іншого боку поставити "меч" для бізнесу - у разі використання готівки і не пробивання чеку (ухилення від декларування оборотів), на такого підприємця накладатиметься штраф такого розміру, що підприємець сам переведе всі розрахунки у безготівкову форму.

Таким чином, вбиватимуться три зайці:

1) усі учасники відносин зацікавлені у збільшенні оборотів, тому що це буде призводити до зменшення податкової ставки для нього;

2) банківська система наповниться грошима, якими можна кредитувати економіку;

3) ліквідується армія чиновників, які фактично вичавлюють талановитих і розумних людей з України;

4) знищуються причини (підґрунтя) корупції - зарегульованість і подвійне трактування законів.

Для перевірки цієї ідеї не обов'язково залучати всю країну, а можна спробувати такий принцип у невеличкому регіоні. Якщо це дасть позитивний відгук, тоді переходити до масштабування. Час покаже - усе одно ми до цього прийдемо, все залежить тільки від того, через який біль.