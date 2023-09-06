СБУ заявила про викриття корупційних схем в податковій службі та на трьох обласних митницях України

Затримано 4 посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.

Служба безпеки України заявила про викриття на корупції чиновниці Державної податкової служби в Одеській області, а також про ліквідацію нових корупційних схем на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами оперативних заходів затримано 4-х посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.

Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США в місцевого підприємця. Натомість ˗ обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Також СБУ затримала митників, які за хабарі «допомагали» бізнесменам ввозити свої товари «за прискореною процедурою», а також «обходити» обов’язкові імпортні платежі.

Так, в Одесі: затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який «занижував» для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку.

Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких «оцінював» у 500 американських доларів.

У Львові: затримано головного державного інспектора митного поста «Краківець», який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень.

У разі відмови – погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі: за матеріалами СБУ перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості. Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за «безперешкодне» ввезення іноземних товарів в Україну.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, у березні СБУ повідомило, що керівництво Житомирської митниці систематично “обкладало даниною” місцевих бізнесменів. Служба безпеки України назвала організатором схеми начальницю Житомирської митниці.