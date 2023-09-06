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Зранку окупанти обстріляли село на Харківщині, дістав поранення чоловік

Постраждалий госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Зранку окупанти обстріляли село на Харківщині, дістав поранення чоловік
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні близько сьомої години ранку росіяни обстріляли касетними боєприпасами село Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджений приватний будинок. Зазнав осколкового поранення 50-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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Нагадаємо, упродовж вівторка 5 вересня ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Минулося без постраждалих.

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