Сьогодні близько сьомої години ранку росіяни обстріляли касетними боєприпасами село Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджений приватний будинок. Зазнав осколкового поранення 50-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, упродовж вівторка 5 вересня ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Минулося без постраждалих.