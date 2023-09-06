Генштаб: Сили оборони мали успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка

Захисники продовжують наступальну операцію та одночасно з цим стримують наступ ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

У напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомили в Генеральному штабі.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", – йдеться у повідомленні.

Одночасно з цим Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. На Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають.

Нагадаємо, що протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.