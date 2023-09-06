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У Київській області внаслідок падіння уламків ракет загорілося торгівельне підприємство

За даними ДСНС, жертв і поранених немає. 

У Київській області внаслідок падіння уламків ракет загорілося торгівельне підприємство
Наслідки падіння уламків у Київській області
Фото: ДСНС України в Telegram

У Київській області внаслідок падіння уламків російських ракет загорілося торгівельне підприємство. 

Жертв і потерпілих не виявили, повідомили в ДСНС. Рятувальники також опублікували фото з місця пожежі. 

Наслідки падіння уламків
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки падіння уламків
Фото: ДСНС України в Telegram
Фото: ДСНС України в Telegram

"6 вересня ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети", – повідомили у ДСНС. 

Атаку на Київ росіяни провели під ранок. За даними КМВА, ворог здійснив комбінований напад із застосуванням кількох видів ракет. ППО збила всі цілі. 

Повітряні сили уточнили, що вночі росіяни використали сім ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Для атаки на Одеську область ворог застосував безпілотники. Є руйнування, загинула людина.

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