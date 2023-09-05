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Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій; що треба зробити – зробимо, - Зеленський

Президент України анонсував нове постачання та нове виробництво нашої зброї.

Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій; що треба зробити – зробимо, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

За два дні президент України разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем відвідали Донбас та Запорізька область, де поспілкувалися з комбригами та комбатами 13 бойових бригад.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під час поїздки відбулись нагородження наших воїнів, та подякував бойовим медикам, нашим лікарям. 

“Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів. Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників”, - запевнив Зеленський.

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Президент України анонсував нове постачання та нове виробництво нашої зброї.

“Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!”, - пообіцяв Верховний головнокомандувач.

Як раніше повідомлялось, у межах робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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