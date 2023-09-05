Заповідник "Києво-Печерська лавра" повернув під свій контроль 12 будівель

Ченці використовуватимуть культові та житлові приміщення до завершення судового розгляду між заповідником та представниками УПЦ МП.

Під контроль Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" вдалось повернути 12 будівель.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Нагадаю, що йдеться про 79 об’єктів, які були передані УПЦ. Близько 40-ка з них є повноцінними, зокрема житловими, спорудами”, - зазначив в.о. директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Він додав, що залишається певна кількість об’єктів, які займають ченці монастиря, які використовуватимуть культові та житлові приміщення до завершення судового розгляду між заповідником та представниками УПЦ МП.

Також Остапенко наголосив, що споруди, не передбачені договором, зокрема торговельні й готельні об’єкти, семінарія-академія, мають бути звільнені.

“Але монахи мають повний доступ до приміщень, якими вони користувалися, - до печер, трапезних, келій, церков", - підкреслив в.о. директора "Києво-Печерської лаври".

За словами Остапенка, він впевнений, що переважна кількість монахів УПЦ дотримується проукраїнських поглядів і з часом, "позбавлені тиску зобов'язань зокрема перед патріархом Кирилом, вони займуть проукраїнську позицію та знайдуть формат продовження служіння в Києво-Печерській лаврі".

Нагадаємо, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої Лаври, що уклали монастир УПЦ (МП) та заповідник "Києво-Печерська Лавра".