Суд повернув державі маєток Терещенків на Житомирщині

На засіданні 30 серпня Господарський суд Житомирської області ухвалив повернути державі маєток Терещенків у смт Червоне. Він перебував у власності Житомирської єпархії УПЦ МП.
Про це повідомляє Укрінформ.
Суд задовольнив усі вимоги Бердичівської окружної прокуратури.
Зокрема, йдеться про вимогу витребувати з володіння монастиря на користь держави в особі Міносвіти нежитлову будівлю площею 2802,7 кв. м та дві господарські будівлі площею 1264,7 і 394,5 кв. м.
Втім, представниця відповідача Марина Шолодько заявила, що рішення суду буде оскаржене і назвала його незаконним.
Об’єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Нагадаємо, прокуратура звернулася до суду, щоб повернути Успенський собор в Каневі Черкаської області у власність держави.