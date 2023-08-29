Загиблим у Житомирській області пілотам присвоїли звання підполковників і майора

Також їх представили до державних нагород.

Командувач Повітряних сил присвоїв військові звання пілотам, які трагічно загинули в Житомирській області 25 серпня під час виконання бойового завдання.

Також їх представили до державних нагород. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання «підполковник» (посмертно), капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання «майор» (посмертно)", – зазначили в Повітряних силах.

25 серпня під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів. Обставини авіакатастрофи розслідують працівники ДБР. В ході розслідування особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Попередня кваліфікація статті – порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

Усі троє були досвідченими пілотами. Андрій Пільщиков адвокував надання Україні винищувачів F-16 та активно виступав із поясненнями, чому вони необхідні. Льотчик родом з Харкова вісім років життя присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

В'ячеслав Мінка мешкав у Київській області. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли ворог напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Сергій Проказін проживав у Полтавській області, 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.