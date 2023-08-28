Росіяни обстріляли за день 9 громад Сумщини

Протягом дня російських обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумщини, було зафіксовано 156 вибухів.

Зокрема, росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів, пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранення отримали троє цивільних мешканців.

По Краснопільській громаді вдарили з літака, попередньо, керованими авіаційними бомбами, а також з мінометів та артилерії.

Путивльську та Зноб-Новгородську громади росіяни обстріляли з мінометів, а на Хотінську скинули два ВОГи з БпЛА.

По території Великописарівської громади росіяни запустили некеровані авіаційні ракети, було пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також громаду обстріляли з СПГ.

Есманську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, також з артилерії обстріляли і Юнаківську громаду.

Також з мінометів та АГС обстріляли Білопільську громаду.

Нагадаємо, сьогодні російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду Дніпропетровщини й атакувала дроном-камікадзе Нікополь.