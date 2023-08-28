МЗС України відреагувало на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Матінки Росії"

Понтифік закликав громадян РФ ніколи не відмовлятися від "цієї спадщини".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на виступ Папи Римського Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Речник МЗС Олег Ніколенко навів цитату з виступу Понтифіка.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", - сказав глава католицької церкви до молодих росіян.

"Саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл", - зауважив речник МЗС.

Ніколенко підкреслив, що "дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва".

Нагадаємо, навесні МЗС відреагувало на ідею Ватикану залучити до Хресної ходи у Римі підлітків з України та Росії. Діти розповідали про те, кого втратили на війні без акценту на тому, хто її розпочав.

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