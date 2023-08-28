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Росіяни тиснуть у напрямку Мар’їнки, оборонці стримують наступ ворога, – Генштаб

Триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Росіяни тиснуть у напрямку Мар’їнки, оборонці стримують наступ ворога, – Генштаб
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки на Донеччині.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ ввечері 551-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави.

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Протягом доби на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки та Славгорода Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. З артилерії та мінометів обстріляв Олександропіль, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 по пункту управління та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції противника.

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