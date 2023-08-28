Скандал з куртками для ЗСУ: у Громадській раді при Міноборони розповіли про хід перевірки

Глава громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець заявив, що вироблені у Туреччині куртки для військовослужбовців, про які йшлося у журналістському розслідуванні, були зимовими, а не літніми.

Про це Грушовець заявив в ефірі Радіо Свобода.

"Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше – це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені у Збройні сили України. І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", – сказав він.

Окрім того, Громадська антикорупційна рада встановила, що Міноборони не мало тих інвойсів (рахунок-фактура – ред.), які мають журналісти. Мова йде про інвойси, де зазначена ціна в турецьких документах. Ці документи подає винятково турецька сторона, коли відвантажує товар. Тому Міністерство оборони не повинно було мати цих документів.

Громадська антикорупційна рада також встановила, що Міноборони почало отримувати ці куртки у жовтні 2022 року. При цьому виробник чи постачальник не отримав всієї передоплати за договором.

"Ми з’ясовуємо, чому так відбувалося. Це точно не шкодило Збройним силам України. Але такі речі були. Крім того, вся партія, яка була поставлена, вона була у повному обсязі прийнята. Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейб. Але за участі Командування сил логістики, контролю якості Міноборони була створена комісія, яка зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022-2023 рік, то вони всі були прийняті. Тому на сьогоднішній день Громадська антикорупційна рада планує здійснити виїзд на склад чи на склади, де зберігаються ці куртки. Ми спілкуємось з військовослужбовцями. Для мене не стоїть питання чи це були літні чи зимові куртки. Вони однозначно були зимові", – зазначив Євген Грушовець.

Він додав, що питання завищених цін – не до Міністерства оборони. Бо, коли там підписували контракти, то в контракті вказувалась ціна.

"І, враховуючи те, що це товар невітчизняного виробництва, яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, – це по суті Міноборони абсолютно не стосується", – додав Грушовець.

За його словами, підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Така практика склалася на початок війни, коли було дуже мало людей, і він ухвалив таке рішення.

"Але питання, з яких він виходив даних, коли він приймав це рішення, ми хочемо з’ясувати. Насправді важливе питання, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу. Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, що були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання", – розповів глава громадської антикорупційної ради.

Також Грушовець наголосив, що загалом курток для ЗСУ закуповувалось більше, аніж 180 тисяч, про що писали журналісти. І робило це Міноборони у різних компаній. Навіть у тому числі – українських. Чи дійсно була корупційна складова в ціні і чи дійсно ці куртки купували "неправильно" – Громадська антикорупційна рада сподівається, що зможе відповісти на це питання найближчим часом.

Нагадаємо, скандал із закупівлями курток для військових спалахнув 10 серпня, коли відповідне розслідування вийшло на ZN.UA. Однак на засіданні антикорупційного комітету ВР стало відомо, що правоохоронці вели слідство щодо закупівель одягу у цієї турецької фірми, власником якої є українець, ще з осені 2022, коли помітили підозрілі митні документи. За даними журналістів, у жовтні-грудні Vector avia ввезла до України 233 000 курток вартістю в 20 млн гривень і ще 202 000 штанів вартістю 13 млн доларів. Однак насправді, як вони стверджують, це були не зимові, як за документами, а легкі куртки. Водночас Міноборони запевняє, що куртки були прийняті "у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості". Також у Міноборони заявили, що скарг щодо цих курток не було і від військових.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач також оприлюднив розслідування, за яким до закупівель Міноборони курток за завищеною ціною може бути причетним родич депутата від "Слуги народу". Раніше про ці закупівлі писав і журналіст та засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.