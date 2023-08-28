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Війні Росії проти України загрожує патова ситуація, - прем'єр Чехії

За словами прем'єра, Чехія має продовжувати надавати допомогу Україні.

Війні Росії проти України загрожує патова ситуація, - прем'єр Чехії
Петр Фіала (скріншот відео)
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Війні Росії проти України загрожує патова ситуація, країни-союзниці мають продовжувати підтримувати українців. 

Про це прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала сказав на відкритті зустрічі послів Чехії, повідомляє Ceske Noviny.

За словами прем'єра, Чехія має продовжувати надавати цивільну та військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію до Євросоюзу та НАТО.

"Шанси на швидке закінчення війни виявилися невеликими та стають все меншими й меншими. Наслідки російської агресії різноманітні й до певної міри вони також впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні", – заявив Фіала.

На його думку, розвиток війни останніми місяцями показує, що ситуація складна.

"На думку низки аналітиків, існує навіть загроза патової ситуації та замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний можливий сценарій, але ми повинні враховувати можливість цього сценарію і подумати про це в наших стратегіях", – зазначив він.

Прем'єр заявив, що важливо не допустити втоми від тривалої війни в Україні. За його словами, необхідно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя, що це не лише правильно, а й необхідне з погляду безпеки.

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Раніше повідомлялось, що Чехія може віддати свої вертольоти Мі-24 Україні, оскільки замінює радянську техніку на американську.

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