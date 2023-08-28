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Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Чехії Яном Ліпавським

"Українська та чеська дипломатія працюють пліч-о-пліч".

Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Чехії Яном Ліпавським
Скріншот відео
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Празі з головою МЗС Чехії Яном Ліпавським.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Радий зустрітися з Яном Ліпавським і подякувати йому за запрошення виступити сьогодні перед чеськими послами. Українська та чеська дипломатії працюють пліч-о-пліч, щоб захистити свободу, просувати шлях України до ЄС і НАТО, зміцнити зв’язки з африканськими державами та інші спільні пріоритети", – заявив міністр.

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Нагадаємо, Дмитро Кулеба цього тижня здійснить візити до Чехії, Франції та Іспанії. Сьогодні у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського Кулеба звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.

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