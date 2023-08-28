Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Чехії Яном Ліпавським

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Празі з головою МЗС Чехії Яном Ліпавським.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Радий зустрітися з Яном Ліпавським і подякувати йому за запрошення виступити сьогодні перед чеськими послами. Українська та чеська дипломатії працюють пліч-о-пліч, щоб захистити свободу, просувати шлях України до ЄС і НАТО, зміцнити зв’язки з африканськими державами та інші спільні пріоритети", – заявив міністр.

Good to meet @JanLipavsky and thank him for inviting me to address Czech ambassadors today. Ukrainian and Czech diplomacies work shoulder to shoulder to defend freedom, advance Ukraine’s path to the EU and NATO, strengthen ties with African nations, and other shared priorities. pic.twitter.com/DiFVYLxe8L — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 28, 2023

Нагадаємо, Дмитро Кулеба цього тижня здійснить візити до Чехії, Франції та Іспанії. Сьогодні у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського Кулеба звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.