Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
ГоловнаПолітика

До України прибув міністр закордонних справ Туреччини

Він зустрівся з Володимиром Зеленським і керівництвом Офісу Президента.

До України прибув міністр закордонних справ Туреччини
Володимир Зеленський і Хакан Фідан
Фото: ОПУ

До України прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, ідеться в дописі глави держави у соцмережах, та керівництвом ОПУ.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Зеленський повідомив, що сторони обговорили "багато важливих питань". Йшлося про формулу миру, підготовку до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Президент подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, у вересні турецький президент Реджеп Ердоган плану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч президентів має організувати глава МЗС Туреччини, який, може поїхати до РФ.

Нещодавно стало відомо, що Росія, Туреччина і Катар готують нову угоду замість зернової, аби постачати зерно до Африки. Фідан при цьому просив росіян, аби відновити попередню зернову ініціативу, за якої зерно надходило і з України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies