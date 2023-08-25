Він зустрівся з Володимиром Зеленським і керівництвом Офісу Президента.

До України прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, ідеться в дописі глави держави у соцмережах, та керівництвом ОПУ.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Зеленський повідомив, що сторони обговорили "багато важливих питань". Йшлося про формулу миру, підготовку до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Президент подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.

Нагадаємо, у вересні турецький президент Реджеп Ердоган плану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч президентів має організувати глава МЗС Туреччини, який, може поїхати до РФ.

Нещодавно стало відомо, що Росія, Туреччина і Катар готують нову угоду замість зернової, аби постачати зерно до Африки. Фідан при цьому просив росіян, аби відновити попередню зернову ініціативу, за якої зерно надходило і з України.