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Амбасадори UNITED24 привітали українців з Днем незалежності віршем Сосюри

"В годину щасливу і в радості мить любити Україну нескладно. Але у годину негоди щиро підтримують нашу країну лише справжні друзі".

Амбасадори UNITED24 привітали Україну і українців з Днем незалежності віршем Володимира Сосюри "Любіть Україну". Про це повідомляє пресслужба платформи.

Зокрема до ініціативи приєдналися Кетрін Винник, Скотт Келлі, Мішель Азанавічус, Лієв Шрайбер, Іванна Сахно, Міша Коллінз, Андрій Шевченко, Олександр Усик, а також актор Марк Стронг, які регулярно допомагають Україні.

"В годину щасливу і в радості мить любити Україну нескладно. Але у годину негоди щиро підтримують нашу країну лише справжні друзі", - зазначається у повідомленні.

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