Головне за ніч та ранок. Четвер, 24 серпня

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності – святом вільних та сильних людей. Ролик записано на тлі муралу із Олександром Мацієвським – захисником, Героєм України, який перед розстрілом в обличчя російських військ вигукнув "Слава Україні!".

Президент зазначив, що Незалежність України – цінність для кожного з нас, і за це ми боремося. Привітальний ролик він присвятив кожному, хто дає Україні незалежність.

"І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів", – сказав президент.

Докладніше – в новині.

Із Днем Незалежності українців привітав і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно!" – написав головнокомандувач ЗСУ в Telegram.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА "Shahed-136/131". Наша протиповітряна оборона знищила 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Запорізькому напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала двох удари по пунктах управління, девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 259 160 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 24 серпня російські загарбники атакували ракетами Дніпро. Станом на ранок відомо про сімох поранених.

За даними від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака станом на 7:30, одну ворожу ракету вдалося збити ППО, але є й влучання.

"Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", – повідомив він.

Крім того, пошкоджено ще близько 10 обʼєктів, зокрема банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Вранці 24 серпня Росія влаштувала черговий обстріл Херсона.

Під ударом опинився центр міста, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття!" – написав він.

Інші деталі наразі невідомі.

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