Президент Володимир Зеленський привітав із Днем Незалежності – святом вільних та сильних людей. Ролик записано на тлі муралу із Олександром Мацієвським – захисником, Героєм України, який перед розстрілом в обличчя російських військ вигукнув "Слава Україні!".

Президент зазначив, що Незалежність України – цінність для кожного з нас, і за це ми боремося. Привітальний ролик він присвятив кожному, хто дає Україні незалежність.

"І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів", – сказав президент.

Президент подякував воїнам, їхнім батькам, усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України і відвагу її боронити. Подякував усім, хто чекає рідних з фронту.

"Кожне слово важливе. І важливий кожен, хто робить так, щоб це слово було сказане і почуте. Хто забезпечує в країні звʼязок", – додав він.

Президент вшанував усіх, хто віддав життя в боротьбі за Україну.

Він подякував українським матерям, вчителям, медикам, виробникам української зброї, імена яких поки засекречені.

"І коли ми пишаємось, що потопили флагман ворожого флоту – крейсер «Москва», коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо і тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш", – додав Зеленський.

Цьогоріч Україна відзначає 32 річницю Незалежності, проголошеної 1991 року. Святкові заходи через повномасштабну війну не проводяться.