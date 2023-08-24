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Зеленський привітав із Днем Незалежності України: "У великій війні немає маленьких справ"

Привітальний ролик він присвятив кожному, хто дає Україні незалежність.

Зеленський привітав із Днем Незалежності України: "У великій війні немає маленьких справ"
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський привітав із Днем Незалежності – святом вільних та сильних людей. Ролик записано на тлі муралу із Олександром Мацієвським – захисником, Героєм України, який перед розстрілом в обличчя російських військ вигукнув "Слава Україні!". 

Президент зазначив, що Незалежність України – цінність для кожного з нас, і за це ми боремося. Привітальний ролик він присвятив кожному, хто дає Україні незалежність.

"І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів", – сказав президент.

Президент подякував воїнам, їхнім батькам, усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України і відвагу її боронити. Подякував усім, хто чекає рідних з фронту. 

"Кожне слово важливе. І важливий кожен, хто робить так, щоб це слово було сказане і почуте. Хто забезпечує в країні звʼязок", – додав він.

Президент вшанував усіх, хто віддав життя в боротьбі за Україну. 

Він подякував українським матерям, вчителям, медикам, виробникам української зброї, імена яких поки засекречені. 

"І коли ми пишаємось, що потопили флагман ворожого флоту – крейсер «Москва», коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо і тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш", – додав Зеленський. 

Цьогоріч Україна відзначає 32 річницю Незалежності, проголошеної 1991 року. Святкові заходи через повномасштабну війну не проводяться. 

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