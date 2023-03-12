Зеленський присвоїв розстріляному військовому Мацієвському звання Героя України

"За його хоробрість, за його впевненість в Україні – і за його "Слава Україні!"", - сказав президент.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, якого розстріляли росіяни в полоні після слів "Слава Україні!".

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату, людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні – і за його "Слава Україні!"", - сказав президент.

Раніше Служба безпеки встановила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. Його розстріляли 30 грудня 2022 року, а тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Нагадаємо, 6 березня в соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його", маючи на увазі шеврон військового. На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав це відео міжнародним партнерам нашої держави та колегам-омбудсманам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям. Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.

Президент Володимир Зеленський також пообіцяв знайти вбивць Героя.