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На Херсонщині на місяць скасували "сухий закон"

Під забороною залишається продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів.

На Херсонщині на місяць скасували "сухий закон"
Фото: bereznyaki.org

На Херсонщині з 15 березня вирішили тимчасово скасувати "сухий закон".

Про це повідоми голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає "Радіо Свобода".

"Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення на один місяць скасувати «сухий закон» і допомогти відновленню економіки регіону. З 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00", - сказав він у відеозверненні.

Під забороною залишається продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів.

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"Це було непросте рішення ради оборони – в області багато людей зі зброєю, постійні обстріли і цивільні мають тверезо оцінювати небезпеку. В той же час процвітання нелегальної торгівлі, прямі доставки з Миколаєва і навіть поява так званих алколомбардів значно погіршують криміногенну та економічну ситуацію. Зваживши всі «за» і «проти», Рада оборони вирішила на місяць скасувати «сухий закон» і допомогти відновленню економіки регіону. Тому маніпуляції чиновників, які, знаючи про це рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів, – огидні", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Місто Херсон було звільнене 11 листопада 2022 року. Після цього  на деокупованих територіях заборонили продаж, виготовлення та ввезення алкогольних напоїв.

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