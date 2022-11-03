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На Херсонщині окупанти вимагають у місцевого населення “водку і еду”, – Хлань

Те, що росіяни в місцях дислокації одвічно п’яні – не секрет.

На Херсонщині окупанти вимагають у місцевого населення “водку і еду”, – Хлань
Фото: Скріншот з відео

У Херсонській області російські солдати вимагають у місцевого населення, ходячи по хатах, “водку і еду”.

Про це заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Те, що росіяни в місцях дислокації одвічно п’яні – не секрет. Ще давно їхнє ж керівництво заборонило місцевим підприємцям продавати алкоголь військовим. Так, наприклад, було в Каховці”, – написав він у соцмережі Facebook. 

Хлань додав, що зараз вони вже офіційно (на скільки це можливо) вводять “сухий” закон. 

“Але наші люди завжди знали, що дати, щоб більше ніколи не просили”, – зазначив він.

Нагадаємо, влітку у ГУР Міноборони повідомили, що особовий склад підрозділів окупаційної армії, що перебуває на окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживанням алкогольними напоями. Це приводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень.

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