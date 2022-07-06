На тимчасово окупованих територіях Запорізької області у загарбників масове пияцтво, - ГУР

Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживанням алкогольними напоями. Це приводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією воєнної розвідки, у середовищі окупантів почастішали випадки залишення місць несення служби, порушення правил користування стрілецькою зброєю, перебування на вогневих позиціях та ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані.

"В ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так звана військово-цивільна адміністрація Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушком, який до війни був професійним дідом Морозом та тамадою", – повідомляють в ГУР.

В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад вже введено заборону на продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям РФ.

Нагадаємо, ГУР МО повідомляло, що дружини окупантів схиляють чоловіків до втечі з війни.

Також, згідно з перехопленням СБУ, щоб не воювати, російські загарбники ламають собі на руках пальці.