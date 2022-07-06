Миколаїв посилює оборону, однак цивільному населенню тут залишатися небезпечно, - мер

Миколаїв посилює оборону для захисту від російських окупантів. Наразі місто захищене, однак цивільному населенню тут залишатися небезпечно. Ворог постійно здійснює обстріли, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не "прилітало".

Про це на брифінгу повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає кореспондент LB.ua.

"Ми подовжуємо будувати лінії оборони, фортифікаційні споруди… Ми багато чого робимо, включаючи «сюрпризи» для можливих окупантів. Тому місто захищене", - сказав він.

За його словами, військова присутність достатня, а люди налаштовані виключно на перемогу.

"Дехто каже, що у Миколаєві було багато людей, які любили руський мир. Але це неправда. Люди просто любили радянський союз, бо тоді з 500 тис. жителів - 100 тис. були залучені у суднобудування. Після розпаду союзу російські олігархи його викупили та зруйнували. Але люди не поєднали руський мир та розвал заводу… Тому сьогодні усі мотивовані та готові захищати місто", - наголосив мер.

Сєнкевич підкреслив, що Миколаїв кожного дня продовжують обстрілювати.

"Складається враження, що місто поділене на клітинки. Та фактично росіяни обстрілюють кожну клітинку. Немає району чи мікрорайону у місті, який би не був обстріляний. Немає безпечного району, куди не прилітає. 80% цих зарядів — це РСЗВ. Вони обстрілюють нас з Херсону, села Зеленівка. Ці снаряди за 2 хвилини долітають до міста. Коли ми чуємо вибухи, потім з'являється сирена. Останніми тижнями нас обстрілюють ракетами: Х-22, Х-55, «Онікс». Вони просто гатять по місту… Стріляють по тих районах, де немає військових об'єктів та навіть індустріальних… Наразі в місті загинули 121 людей. З них - 1 дитина внаслідок бомбардувань. 536 були поранені, з яких 6 — це діти", - розповів він.

Мер нагадав, що з першого дня рекомендував цивільним залишити Миколаїв.

"Я кажу про те, що небезпечно знаходитися у місті. Підприємства не працюють. Великі підприємства зупинили свою роботу, бо були розбомблені у перші дні війни. Середні підприємства вивозять людей та обладнання. Працюють мікро та малий бізнес, які на межі виживання. Тому з 500 тис. жителів залишилося близько 230 тис. Це за нашими підрахунками, враховуючи вивіз сміття та інформацію мобільних операторів", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, минулої доби окупанти здійснили масований обстріл Миколаївської області. Унаслідок обстрілу було зруйновано будинки, об'єкти військової та цивільної інфраструктури, загинуло двоє людей.

4 липня в Миколаєві через обстріли постраждало сім багатоповерхових житлових будинків.