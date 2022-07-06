​Ситуація у Слов’янську – напружена, місто обстрілюють з РСЗВ, – мер

Є багато поранених і загиблих.

Через постійні обстріли зросла кількість охочих евакуюватися. У місті залишається 23 тис. людей. Влада забезпечує безпечну та безплатну евакуацію.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Слов‘янська Вадим Лях.

“Ситуація у місті (Слов’янськ – ред.) – напружена. Місто останні два тижні обстрілюють з РСЗВ, це касетні заряди. Є багато поранених та загиблих. Всього з початку бойових дій у місті загинуло 17 мешканців громади. Отримали поранення 67”, – заявив він.

За словами мера, критична інфраструктура продовжує працювати, але централізоване постачання води відсутнє понад місяць.

“Здійснюємо підвіз води. Працюють свердловини. З електрикою теж проблеми. Періодично десь третина населення залишається без електрики. Ми її відновлюємо. Але ворог її постійно нищить”.

Евакуація мирного населення також продовжується.

“Ми вивозимо людей… Ще залишається приблизно 23 тис. мешканців міста. Збільшилася кількість охочих виїхати. На жаль, поштовхом стали останні “прильоти”… Але є можливість безпечно виїхати у напрямку Дніпра. Ми працюємо по евакуації на Львів, Дніпро або Рівне. Все це робиться безплатно та з проживанням людей”, – додав Вадим Лях.

Водночас працюють усі банкомати, тому зобов'язання з виплат виконуються.

“Всі пенсії та соціальні виплати люди можуть отримати”.

Нагадаємо, учора близько 15:00 окупаційні війська армії РФ накрили артилерійським вогнем місто Слов’янськ. Унаслідок обстрілу одна мирна мешканка загинула на місці, ще семеро отримали поранення.