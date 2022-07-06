Головне за ніч. Середа, 6 липня

Бої на межі Донеччини і Луганщини, "поранений" Харківський університет, вишкіл українських воїнів у Великій Британії, зима близько.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили атаку ворога в районі Новолуганського, Спірного і Вершини на Донеччині. Українські військові завдали втрат окупантам під час їхньої спроби наступу на Краматорському напрямку і змусили росіян відійти.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території Республіки Білорусь не виявлено.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого по 6 липня російська армія втратила близько 36 500 військових. Минулої доби ЗСУ знищили орієнтовно 150 окупантів, 6 танків та 9 крилатих ракет.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Українські сили оборони стримують ворога на межі Донеччини і Луганщини, окупанти зазнають значних втрат.

"Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована", – написав у Телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знову невдало. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти.

У боях за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону Волат полку імені Кастуся-Калиновського Іван з позивним Брест. З перших днів війни білорус захищав Україну від російської збройної агресії.

Про загибель стало відомо лише 5 липня. Ще кілька захисників зникли. Достовірно відомо, що Ян Джурбейка, на прізвисько Тромблі, перебуває у полоні.

Ворог влучив ракетою в університет у Харкові і не припиняє обстріли по Донеччині. За добу в Донецькій області росіяни вбили шістьох мирних мешканців. Двох із них – під час масованої атаки на Словʼянськ, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У Харкові нічні ракетні удари були по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди.

У Сумській області за вчора ворог обстріляв п'ять прикордонних громад, на Дніпропетровщині російська артилерія знову била по Криворізькому району.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

За вчора, 5 липня, українська ударна авіація знищила два склади боєприпасів, два ВОПи, 20 одиниць техніки та живу силу російських загарбників.

"5 липня по Україні завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", - йдеться у повідомленні пресслужби Командування повітряних сил ЗСУ.

Зокрема шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині.

Близько 20:00 сили повітряного командування “Захід” Повітряних Сил збили три крилаті ракети ворога.

"У корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Загальне спорядження окупантів складається з 32 крилатих ракет.

В ОК підкреслили, що загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують, та заходи протидесантної оборони.

У Великій Британії пройдуть навчання 10 000 українських військовослужбовців. Ці тренування входять до програми військової допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Перша група українських захисників уже прибула, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Ці українські військові пройдуть курси, засновані на базовій підготовці Великої Британії. Це включає в себе навчання володіння зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", – повідомив Воллес.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув із офіційним візитом до Києва. Він проведе низку зустрічей з українськими посадовцями і обговорить, як його країна може допомогти Україні.

Взимку Україна з експорту електроенергії до Європи зможе перейти на імпорт, збільшивши технічні можливості для цього.

Як зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, на сьогоднішній день виведено з експлуатації або опинилися в зоні окупації близько 10 ГВт ліквідних потужностей електрогенерації. За словами фахівця, через зниження попиту на е/е на 30-35% передбачається скорочення пікового перевантаження взимку з 25 ГВт до 17-18 ГВт.

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