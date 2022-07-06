До України прибув премʼєр-міністр Ірландії

Міхал Мартін обговорить, як його країна може допомогти в поточних потребах України.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув з офіційним візитом до Києва. Він проведе низку зустрічей з українськими посадовцями задля засвідчення підтримки України, пише The Irish Times.

Мартін заявив, що Ірландія стоїть поруч з Україною перед лицем аморальної та неспровокованої війни та терору.

Очікується, що премʼєр обговорить, як Ірландія та ЄС можуть підтримати Україну в її поточних потребах. Також він підтвердить повну підтримку продовження санкцій проти РФ, шляху України до повноправного членства в ЄС та відданість співпраці з колегами по Євросоюзу щодо забезпечення відновлення України.

"Бомбардування та напади на цивільне населення – не що інше, як воєнні злочини, і я використаю свій візит, щоб висловити підтримку кроків, спрямованих на повну відповідальність тих, хто стоїть за цими нападами", – заявив премʼєр перед подорожжю.

У червні президент Володимир Зеленський запросив Мартіна відвідати Україну під час телефонної розмови. Мартін неодноразово наголошував на повній підтримці України на шляху інтеграції до ЄС.