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Сьогодні відбудеться перше засідання в справі стрілка на параді 4 липня в передмісті Чикаго

Чоловіку, який вбив 7 людей, загрожує довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.

Сьогодні відбудеться перше засідання в справі стрілка на параді 4 липня в передмісті Чикаго
Фото: ЕРА/UPG

Чоловікові, якого підозрюють у відкритті стрілянини на параді з нагоди Дня незалежності США 4 липня в передмісті Чикаго, висунули обвинувачення в 7 вбивствах.

Про це пише Reuters

21-річний Роберт Е. Крімо III підозрюється у розстрілі своїх жертв зі снайперської позиції на даху у місті Хайленд-Парк, штат Іллінойс.

За словами прокурора штату Еріка Рейнхарта, йому загрожує довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.

Очікується, що Кріму ще висунуть “десятки інших обвинувачень”, а Рейнхарт попросить залишити його під вартою без права внесення застави під час першої появи підозрюваного в суді, що запланована на середу.

Правоохоронці повідомили, що чоловік планував атаку тижнями. Він випустив понад 70 снарядів навмання в натовп. Крімо був одягнений у жіночий одяг, щоб, втікаючи, злитися з охопленим панікою натовпом.

“Він змішався з усіма іншими, коли вони бігали, так, ніби він теж був невинним глядачем”, – сказав сержант Кріс Ковеллі, представник офісу шерифа округу Лейк, додавши, що підозрюваний має характерні татуювання на обличчі.

Крімо вже двічі стикався з правоохоронними органами: у квітні 2019 року він зателефонував до екстреної служби 911 з повідомленням, що хоче вчинити самогубство, а того ж року у вересні погрожував “убити всіх” членів своєї сім’ї.

Нагадаємо, спочатку мова йшла про 6 жертв, відомо, що постраждало 36 людей.

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